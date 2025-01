„Am prezentat în Camera Deputaților, proiectul nostru de lege care propune ieșirea Italiei din OMS, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite cu Donald Trump”, a spus Matteo Salvini, vicepremier și Ministrul Transporturilor din Italia, citat de Politico. Salvini a propus o lege de ieșire a Italiei din OMS, urmând exemplul lui Donald Trump pe rețelele de socializare. „Italia nu trebuie să mai aibă de-a face cu un centru de putere supranațional, finanțat generos de contribuabili italieni, care cooperează îndeaproape cu companiile farmaceutice multinaționale. Ar fi mai bine să folosim contribuția de 100 de milioane pentru a ne îngriji bolnavii noștri și pentru a finanța spitalele și medicii italieni!” a adăugat el.

Premierul italian Giorgia Meloni, unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Trump, nu a comentat încă propunerea lui Salvini. Un purtător de cuvânt al lui Meloni a declarat că aceasta nu are încă o poziție în acest sens, conform AFP.

Propunerea survine după ce Trump a semnat ordinul executiv de retragere a Statelor Unite din OMS. Printre motivele menționate în ordinul executiv de ieșire din OMS semnat de Donald Trump, se numără: gestionarea greșită de către OMS a pandemiei de COVID-19, precum și a altor crize globale de sănătate, eșecul său de a adopta reformele necesare, incapacitatea de a-și demonstra independenţa faţă de influenţa politică inadecvată a statelor membre, precum și solicitările de plăți disproporționat de mari din partea Statelor Unite, în raport cu celelalte țări.

Istoric, SUA este cel mai mare finanțator al OMS. Contribuția sa la bugetul total de 6,8 miliarde de dolari al agenției pentru perioada 2024-2025 se ridică la 22%, potrivit Reuters[1]. Prin urmare, această retragere va crea un deficit major într-o organizație deja presată din punct de vedere financiar. Ca răspuns la această situație, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat pentru Politico că organizația îngheață recrutările și reduce călătoriile pentru a face față situației financiare „mai acute”.

Marea Britanie se alătură valului de contestare

SUA și Italia nu sunt singurele țări care critică OMS. Astfel, în Marea Britanie, Action on World Health (AWH), un grup co-fondat de liderul partidului Reform, Nigel Farage, a lansat „Bell Review”[2] ; un grup de lucru format din 9 experți, foști membri OMS și ONU, care vor recomanda propuneri de reformare radical sau chiar de înlocuire a OMS. „ OMS ar trebui să respecte suveranitatea și să înceteze să se mai amestece în viețile oamenilor. OMS ar trebui să-și păstreze rolul – acela de a împărtăși informații și de a furnizarea îndrumare, dar nu de a dicta politici care prevalează asupra intereselor naționale.” - citat de Action on World Health.

Anul trecut, și alte voci relevante din Regatul Unit subliniau că țara lor ar trebui să-și reconsidere poziția în cadrul OMS. „Marea Britanie trebuie să înfrunte OMS pentru a salva milioane de vieți[3].”, declarau Mary Glindon, deputat laburist al Parlamentului Regatului Unit și Andrew Lewer, fost membru al Parlamentului European și al Parlamentului britanic.

