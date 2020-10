Adrian David: „Sunt simptome specifice unei viroze. (…) M-am prezentat ieri dimineață, mi s-au prelevat probe pentru testul PCR. (…) Sunt sub tratament la domiciliu. (…) Am 38 de ani. (…) Am respectat întocmai normele de distanțare fizică, mai ales că sunt o persoană publică. (…) Am foarte puțini contracți direcți. (…) Am purtat mască, am păstrat normele de distanțare. (…)”