Arestarea lui Morabito, unul dintre cei mai căutaţi zece infractori din lume, s-a produs în oraşul Joao Pessoa, din nord-estul Braziliei, în timpul unei operaţiuni comune a poliţiei federale braziliene şi Interpol, scriu jurnaliștii de la Agerpres.



Agenţia de presă italiană ANSA a relatat că în arestare au fost implicate, de asemenea, autorităţile italiene şi cele americane. În iunie 2019, Rocco Morabito (54 de ani) a evadat din închisoarea INR situată în Montevideo unde era în aşteptarea extrădării în Italia alături de alţi trei deţinuţi.

BREAKING: mobster Rocco #Morabito, the 2nd most wanted italian fugitive, just arrested in Brazil#Ndrangheta pic.twitter.com/ufaCJoWcoh