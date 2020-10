PNL va sesiza CCR în privința numirii lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ

PNL a decis astazi să atace la CCR numirea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legisaltivă făcut în urmă cu doar o zi. Liberalii consideră că Iordache, "un apropiat de epoca Dragnea și de cei din acea perioadă", nu are ce căuta în funcția de președedinte al acestei instituții.

"Grupul parlamentar PNL va depune o sesizare la CCR referitoare la neconstituționalitatea alegerii domnului Florin Iordache, în fruntea Consiliului Legislativ. PNL are numarul necesar de semnături pentru atacul la CCR și dorim să venim în sprijinul colegilor de la USR, care nu au matematic numărul necesar de semnături. Nu am primit o solicitare scrisă sau verbală pentru semnături, motiv pentru care colegii juriști vor depune rapid sesizarea la CCR.



Florin Iordache, autorul infamei OUG 13, cea care a scos în stradă sute de mii de români dornici să apere democrația, nu are ce căuta în funcția de președinte al Consiliului Legislativ. Este de neacceptat ca în 2020 să avem într-o funcție atât de importantă o slugă a lui Dragnea, asta deși pesediștii susțin că s-au rupt de epoca Dragnea. Votul de ieri arată exact contrariul, arată chiar că cele mai nocive personaje din epoca Dragnea sunt promovate în funcții cheie în statul român", au transmis liberalii", a afirmat liderul deputaților liberali, potrivit Ziare.com.

Sesizarea pe care o vor depune la CCR vine să sprijine demersul USR, care a făcut astăzi un anunț similar, pe care useriștii l-au și pus în practică.