O femeie de circa 50 de ani, care trăia singură într-una din cele două case, a murit. Într-o altă locuinţă, un bărbat a fost salvat, dar alţi doi rezidenţi sunt în continuare căutaţi, potrivit AFP.





Agenţia meteorologică japoneză (JMA) a lansat o alertă de grad maxim pentru precipitaţii în Hiroshima.



Ordinele de evacuare, care nu sunt obligatorii, vizează cel puţin 69.500 de persoane din prefectura Hiroshima, a precizat un oficial din cadrul JMA cu prilejul unei conferinţe de presă convocată de urgenţă şi difuzată de postul public de televiziune NHK.

Evacuări au avut loc și în prefecturile Fukuoka și Kumamoto din cauza ploilor torențiale din ultimele ore.

Major evacuations ongoing in #Kumamoto and #Fukuoka prefectures over a large rain front that is threatening the area with flash flooding and sediment related disasters , Japanese Meteorological Agency reports #Japan pic.twitter.com/EwR761Jw5X