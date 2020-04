Pleacă muncitorii români spre Austria? Anunțul ministrului Transporturilor

"Am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La nivelul Ministerului Transporturilor nu exista niciun document, nicio solicitare oficiala din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care sa porneasca din Timisoara pe data de 2 mai. Asadar, pe drum am discutat cu colegii mei, le-am cerut sa faca demersurile si am transmis adresa oficiala catre Ministerul Afacerilor Externe, catre ambasada, catre Ministerul Afacerilor Interne, sa ne spuna daca la ei a ajuns o astfel de solicitare. La noi nu a ajuns", a declarat Lucian Bode.

Vineri a apărut informația că autoritățile austriece pregătesc implementarea unei linii feroviare de noaptea care să lege prin Ungaria un coridor spre România astfel încât după 2 mai să poate fi aduși muncitori români în ciuda măsurilor de închidere a granițelor din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters.

Austria este dependentă în centrele de îngrijire de muncitorii din estul Europei și a deschis granițele cu Slovacia, Cehia, Ungaria și Slovenia pentru muncitorii care fac naveta.