Fundaţia SOMI este o organizaţie non-profit dedicată protejării drepturilor fundamentale ale utilizatorilor de servicii online.



TikTok este deţinută de grupul chinez ByteDance. Operatorul platformei a declarat anterior că a luat măsuri pentru a asigura siguranţa tinerilor utilizatori.



Conform condiţiilor de utilizare ale TikTok, minorii au nevoie de consimţământul tutorilor legali. Copiii sub 13 ani nu au, în general, autorizarea să folosească acest serviciu.



Compania subliniază, de asemenea, pe site-ul său că este controlată confidenţialitatea utilizatorilor, astfel încât aceştia să poată ''alege setările corecte pentru ei''.



În luna aprilie a acestui an, fostul comisar pentru copii din Anglia, Anne Longfield, a depus o acţiune în justiţie împotriva platformei TikTok, pe care o acuză că a colectat ilegal date personale de la milioane de copii din Regatul Unit şi Europa. Vorbim despre copii cu vârste sub 16 ani în Uniunea Europeană şi 13 ani în Regatul Unit. Potrivit lui Longfield, circa 3,5 milioane de utilizatori din Regatul Unit au fost afectaţi. În urma acestei acțiuni ar putea fi obținute despăgubiri care ar putea ajunge în total la câteva miliarde de lire sterline, potrivit unui comunicat dat publicității. Plângerea nu este ''fundamentată'' şi că platforma ''intenţionează să se apere în forţă'', susțin reprezentanții compnaiei.