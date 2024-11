Organizațiile de mediu colectează periodic deșeurile, dar de la an la an impactul lor asupra mediului este extrem de nociv, spun specialiștii. Iar oamenii sunt cei care au cel mai mult de suferit.

"Cele mai multe dintre desuri aduc un impact negativ asupra biodiversitatii", spune Marian Paiu, directorul unui ONG.

Cel mai murdar sector de plajă a fost cel din Năvodari. Urmat de Constanța și Mamaia Nord. Toate aceste deșeuri ajung duse de vânt în mare, unde sunt ingerate de pești, după care ajung pe mesele noastre.

"Anul acesta cele mai multe au fost mucurile de tigara mai mult de jumate din cant totala de deseuri inregistrata turistii nu au invatat ca mucurile de tigara rep un deseu periculos contin substante care se elimina in apa si in nisip sunt in pericol nu doar animalele marine cat si sanatatea umana", a declarat Angelica Paiu, managerul unui ONG.

Potrivit ONG-ului, voluntarii au adunat de pe plaje zilele acestea aproximativ 2 tone de deșeuri.