Visezi la cartofi prajiti perfecti, aurii si crocanti la exterior, dar fragezi si cremosi la interior? Te intelegem, cine nu pofteste la ei? In mod normal, daca prajesti cartofi in mod clasic, fie iti ies foarte moi, ceea ce e ok, daca asa iti plac, fie iti ies crocanti atat la suprafata, cat si in profunzime.