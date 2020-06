Piedone, la Realitatea PLUS: ”Nimeni să nu îmi spună că a rămas fată mare în administrație, dar în cazul Colectiv nu am nicio vină”

Cristian Popescu Piedone a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că va candida și că vrea să fie judecat de popor.

”Este strigătul meu de disperare asupra nevinovăției mele în cazul Colectiv. Dacă sunt vinovat, cetățenii nu mă vor vota. Să mă judece poporul, că la această primă instanță nu îmi spune ce lege am încălcat. Eu sunt condamnat moral. Sunt autorul moral în cazul Colectiv. Dar voi candida, punct. Am ales sectorul 5 pentru că este cel mai văduvid sector al Capitalei, nu s-a făcut aproape nimic. Am spus că nu voi mai candida și asta ar fi trebuit să fac dacă, în cazul Colectiv, eram ascultat sau aveam în primă instanță o judecată draptă”, a declarat fostul primar al Sectorului 4.

Întrebat dacă și-a anunțat candidatura pentru a pune presiune asupra instanței care judecă apelul în dosarul Colectiv, Piedone a negat. ”Eu nu pun presiune, o fac pentru mine și pentru sufletul meu. Dacă cineva m-a considerat paria societății și a aruncat tot ce s-a întâmplat la Colectiv în cârca mea, măcar să văd dacă și cetățenii gândesc la fel. Cazul Colectiv este o piatră de moară legată cu intenție de gâtul meu. Nimeni să nu îmi spună mie că a rămas fată mare în administrație locală, dar în cazul Colectiv nu am nicio vină”, a spus Cristian Popescu Piedone, la Realitatea PLUS.