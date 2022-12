Preţurile petrolului au scăzut marţi cu peste 3%, la cele mai reduse niveluri de închidere din acest an, iar ţiţeiul Brent a terminat ziua la sub 80 de dolari pe baril pentru a doua oară în 2022, din cauza îngrijorărilor investitorilor provocate de incertitudinile economice, transmite Reuters. Miercuri dimineață prețul țițeiului european a scăzut chiar sub 79 de dolari pe baril.