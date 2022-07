"Ministerul Agriculturii ia măsurile operative astfel încât, în succesiunea lucrăilor, să putem atinge două obiective. Primul dintre ele vizează să reducem pagubele la culturile afectate și asta deoarece unele dintre ele mai pot fi valorificate ca și furaj. Pentru acest lucru a fost semnat un act normativ de către mine și de dl Bode care să dea mâna liberă fermierilor să intervină acolo unde culturile sunt compromise.

Acest lucru e stabilit prin normă juridică, printr-un ordin comun, fermierul fiind obligat să recolteze masa vegetativă şi să lase minimum 5% din suprafaţă cultura martor, aşa cum este, pentru autentificarea stării de fapt.

A două măsură luată la Ministerul Agriculturii este că am elaborat și aprobat în regim de urgență Hotărârea de Guvern (HG) pentru a aproba suma necesară pentru acordarea subvenției pentru acciza la motorină.

Măsura numărul 3 stabilită și comunicat fermierilor este aceea că am solicitat comisarului european să analizeze situația în care se află România și posibibilitatea de acordare a avansului începând din 15 octombrie, în procent de 70% în loc de 50%, așa cum se face normal (50%avans + 50%lichidare). Noi am solicitat un avans mai mare și am semnale că am putea primi răspuns favorabil (...)", a declarat Daea.

Ministrul a vorbit și despre programul agrea cu CEC Bank, anunțat în urmă cu doar câteva zile, potrivit căruia fermierii vor putea accesa credite bancare de la banca de stat în valoare de cel mult trei ori subvenția anuală pe suprafață care li se cuvine, printr-un program creat de Ministerul Agriculturii.

Potrivit ministrului, programul prevede posibilitatea de a accede mai ușor la credite pentru ca fermierii să aibă banii necesari pentru cumpărarea de imputuri.

"Programul se chemă <<De 3 ori subvenția>>. Fermierul se duce la APIA și își ia adeverința care îi arată ce suma îi revine. (...) Nu sunt bani de la Guvern, nici banii fermierului. Se duce la CEC Bank și ia de 3 ori valoarea adeverinței respective", a explcat Daea.