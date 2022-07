"Aș vrea să v[ spun, din respect pentru o informare corectă a opiniei publice, imediat după depunerea jurământului am pornit în țară pe un traseu indicat de situația dată de cantitatiile de precipitații căzute în ultima perioad[. Din partea de est și nord a țării există un deficit de apă în zon]. Am plecat imediat după jurământ să văd ce e la față locului. Am trecut prin Călărași, Brăila, Galați, Vrancea și acum sunt în câmp la Vaslui. Am plecat din interes profesional din responsibilitate.

În primul rând, la Călărași m-am oprit la Dragalina. Am văzut lanul de grâu, am discutat despre producție, am constatat că lucrurile sunt în ordine, producția satisface cheltuielile încorporate în această cultură. Sunt sigure de recuperat prin producția obținută.

Evident că am urmat acest traseu în Brăila pentru a vedea starea de vegetație a culturilor și sistemele de irigații pe care le-am mai gestionat, cunoscut situația concretă de la fiecare loc din România.

Apoi m-am dus în Galați unde situația e mai delicată. Din suprafață de 291 mii hectare pe care le are județul că suprafață arabilă, doar 88 mii hectare sunt asigurate pentru irigare. Sistemul de irigații în acest județ nu a fost continuat în programul pe care-l stabilisem și care e prevăzut prin lege.

Sunt semne de îngrijorare pentru mine în județul Vrancea, am fost pe porțiunea pusă în mișcare pe care am activat-o în 2019, pe Siret, în Bărăgan, cele 5.2 km care sunt finalizați și stația care a fost pună în funcțiune și culturile sunt salvate.

Sunt situații diferite în teren, de aceea am pornit să văd suferință plantei, sunt suprafețe și suprafețe. Suprafețe că cele de la irigat sunt într-o stare fiziologică bună, sunt suprafețe care sunt compromise la această dată, secvențele pot fi văzute în județul Vrancea unde indiferent ce cantitate de apă va veni de aici încolo nu mai pot fi readuse în stare de vegetație, plantele au trecut de procentul de ofilire. Vegetația e oprită și fermierii au început să schimbe destinația culturilor respective", a explicat Petre Daea la Realitatea PLUS.