Reporterii Realitatea Plus au facut o vizita la Casa Națională de Pensii, mai exact Centrul de Comandă al digitalizării dosarelor de Pensii. Noua lege vine cu schimbări uriașe, iar în septembrie unele pensii vor crește chiar și cu 90%. Punctele de stabilitate joacă un rol extrem de important, iar în funcție de acestea, creșterea poate fi mai mare chiar și cu câteva sute de lei.

In exclusivitate pentru Realitatea Plus, directorul Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, a dezvaluit noutăți senzationale care ii vor bucura pe seniorii Romaniei.

Realitatea Plus - Care este situatia la nivel national?

Daniel Baciu - Ne aflăm în Calea Vitan nr. 6, unde se afla si Casa de Pensii a municipiului București, sector 3, exact in zona de unde o parte din cei 1000 de salariati angajati la nivel national special pentru acest proces de digitalizare si evaluare a tuturor dosarelor lucreaza pentru acest proces de evaluare. Colegii sunt spre final, au un procent destul de mare de dosare deja finalizate si speram ca in cel mai scurt timp posibil sa finallizam acest proces de evaluare pentru a merge mai departe. Aici vorbim despre normele metodologice de aplicare a Legii 360/2023. In momentul cand avem deja normele publicat in Monitorul Oficial suntem in masura sa semnam contractul subsecvent cu firma care realizeaza softul privind calculul pensiilor pe noua formula de calcul prevazuta in noua lege a pensiilor.

Realitatea Plus - Din informatiile noastre normele de aplicare au fost finalizate, asteptam sa fie publicate de catre Ministerul Muncii

Daniel Baciu - Spre sfarsitul acestei luni, cel tarziu inceputul lunii urmatoare, noi preconizam ca aceste norme vor fi deja adoptate in sedinta de guvern, printr-o hotarare de guvern, astfel incat imediat semnam contractul. În paralel colegii lucreaza sa finalizeze acest proces de evaluare. Dupa aceea, colegii de la firma care asigura mentenanta sistemului informatic integrat al Casei Nationale de Pensii vor realiza acest soft astfel incat, asa cum ne propunem cu totii, in luna septembrie toti pensionarii, aproximativ 5 milioane de pensionari sa primeasca deja pensiile recalculate dupa noua formula de calcul prevazuta in legea 360/2023.

Realitatea Plus - In cazul in care normele de aplicare vor fi adoptate pana la finalul acestei luni si va fi contractat sistemul informatic, ne asteptam ca procesul efectov de recalculare sa inceapa mult mai devreme?

Daniel Baciu - Ne asteptam ca in luna martie colegii sa lucreze cu firma care face softul la realizarea acestui program informatic, iar dupa aceea o sa urmeze o perioada de instruire a colegilor nostri privind noua lege a pensiilor cu modul de calcul si in luna septembrie deja sa tiparim noile taloane de pensii cu pensiile recalculate

Realitatea Plus - Din estimarile de pana acum care vor fi cele mai mari cresteri?

Daniel Baciu - Cele mai mari cresteri, dupa ce am facut deja niste simulari pe dosarele pe care deja le avem procesate, avem un procent de peste 95% la nivel national de dosare deja finalizate. Vor creste in special pensiile mici care unele din ele sunt chiar in zona indemnizatiei sociale minime prevazute de ordonanta 6/2009 unde au o contributivitate superioara celor 25 de ani care reprezinta stagiul mediu de cotizare de-a lungul ultimei legislatii in domeniul pensiilor.

Acolo intr-adevar cresterile vor fi spectaculoase, pentru ca tot ce avem in stagii de cotizare peste 25 de ani se dau acele puncte de stabilitate, iar cu cat creste mai mult peste 35 de ani ca stagiu de cotizare vor primi chiar un punct in plus la pensie si aici chiar se face diferenta. Din simularile pe care le-am avut, vor fi cresteri spectaculoase de 70%, 80%, chiar 90% pentru cei care au realizat acele stagii superioare si au avut contribuții mici la sistem, adica au lucrat pe salariul minim pe economie.

