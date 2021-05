Autoritățile le mulțumesc românilor care au ales și aleg să se imunizeze împotriva Sars-Cov-2 și celor ”care au pus umărul și au susținut acest efort comun!”, reiterând că este singura opțiune prin care putem învinge pandemia.

”România se vaccinează!

Un efort comun de o mare amploare care a pornit de la Timișoara, primul Maraton al Vaccinării împotriva COVID-19, și care s-a multiplicat în aproape toată țara.

Castelul Bran, care a oferit vaccinări de neuitat, apoi Castelul Corvinilor, pentru iubitorii de istorie, Stadionul emblemă al Olteniei, Stadionul “găzarilor” din Ploiești, Cetatea Unirii din Alba Iulia, Alexandria, în care s-a vaccinat pe acompaniamentul tarafului, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Baia Mare, Iași, Vaslui, Drobeta-Turnu Mehedinți, Faleza și marile magazine din Constanța, Arad, București, Galați, Slatina, Sibiu, Suceava, Râmnicu Vâlcea, unde s-a vaccinat primul bulibașă, Petroșani, Satu Mare, Bacău, Blaj, Sebeș, Teiuș, Cugir, Ciugud to be true, Buzău, Oradea și până la Dorohoi. A fost minunat!

Prefecți care s-au înscris voluntari în cadrul evenimentelor, primari care s-au mobilizat și care au încercat să facă totul pentru a avea centre de vaccinare, personalul DSP-urilor care au muncit non stop în aceste zile, medici, asistenți, rezidenți, studenți și simpli voluntari. Toți merită cele mai alese aprecieri și mulțumiri!

Totul ține numai și numai de noi! ”, se arată în mesajul postat pe Facebook.