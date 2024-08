Georgeta Zărvescu, reprezentant al pensionarilor din Olt, trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe oameni să meargă la Casele de Pensii, să depună cereri și să nu pice cumva in plasa escrocilor.

„Este inacceptabil. Există foarte mulți avocați, și pe Facebook, care spun să meargă pensionarii la ei că le rezolvă problema. Eu am făcut apel la pensionari că nu au ce să rezolve în instanță. Pentru că greșelile care există acum în deciziile noi primite sunt greșeli care se pot corecta de Casa de Pensii, nu are niciun sens să meargp în instanță să cheltuie banii. La instanță dureză luni de zile pănă s evor rezolva aceste probleme. Eu fac apel la pensionari să meargă la casele de pensii și unde există case de pensii care nu îi tratează corespunzător să mearga la Casa Națională de Pensii pensionarii respectivi să transmită mailuri la Casa Națională de Pensii că nu sunt tratati omeneste. Referitor la preturile de la arhive, Arhivele Nationale să se intâlnească cu acei reprezentanți care au arhivele și să renegocieze acele preturi.. La acest lucru trebuie sa punem presiune să se revizuiască acele prețuri care sunt foarte mari”, a spus reprezentanta pensionarilor.

Vești extraordinare pentru pensionari și românii nevoiași. Pragul de impozitare al pensiilor, ridicat. Se pregătesc modificări la voucherele de alimente

O reacție a avut și fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Fostul judecător spune că legea recalculării are elemente de neconstituționalitate. El spune că nu poți să recalculezi pensiile date deja de o altă lege.

„Nu poti sa iti bati joc de oameni, azi iti dau un leu maine nu. Eu nu pot decide daca e constitutionala sau nu, Curtea s-a mai pronuntat in privinta asta, banuiesc ca nu o sa-si schimbe practica constitutionala. De asemenea cu impozitarea. Banii aceștia pe care oamenii i-au platit la pensie si au platit din salariul care era deja impozitat. Acum să impozitezi inca o data, nu mi se pare deloc in regula” , a spus fostul șef al CCR.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, economistul Mircea Coșea a comentat pe marginea acestui subiect:

„Deocamdata nu se poate face mare lucru. Haosul s-a dezlantuit, nu putem sa nu admitem ca este un esec. Este un esec politic. Din păcate repararea lor cere timp și bani, asta e problema. Ori in momentul de fata asteptarea care a fost dezvoltata de cei care au promis ca va creste, ca va fi bine, cade intr-o situatie pe care eu o consider periculoasa pentru stabilitatea politica. Oamenii sunt foarte nemultumit, si asta inseamna ca toata aceasta campanie prezidentiala va politiza la maxim aceste greseli. Acum apar si greseli care sunt de ordin constitutional, asta e foarte grav. Poate sa degenereze in nemultumiri, in miscari de strada”, a spus MIrcea Coșea.

Au oferit droguri gratuite drogaților, iar acum străzile sunt sufocate de oameni fără adăpost și criminalitate. Marile metropole occidentale, distruse de politicile sociale