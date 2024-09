Reporterul Realitatea Plus a vizitat un târg din Capitală unde pensionarii vin să scoată la vânzare cele mai iubite lucruri pe care le au în casă.

„Am niște tablouri, niște lucruri mai vechi am considerat că putem să le valorificăm, în general ce vedeți. De-a lungul timpului am mers și noi prin târguri, am cumpărat și acum încercăm să le valorificăm pentru a completa veniturile de la pensie. Am pensia de 2125 de lei. Toate chletuielile sunt limitate în funcție de buget și încercăm să venim să mai compensăm cu vânzarea acestor produse” a spus un domn colecționar de arta.

Pensionarul a vorbit despre cel mai iubit lucru pe care l-a scos la vânzare.

„Cel mai iubit lucru au fost niște jucării, amintiri din copilarie, pe care le-am vândut și acum îmi pare rău că m-am despărțit de ele, erau ceva de suflet. Am mai avut și niște tablouri mai bune, o colecție de timbre. Toate pentru că avem nevoie de bani și vârsta nu ne mai permite să muncim ca să putem să completăm să plătim dările și impozitele la stat”, a mai spus vânzătorul de ocazie.

În ceea ce privește mesajul trimis guvernanților, pensionarul a spus:

„Chiar dacă au fost și reproșuri și recomandări, nu am văzut să se ia o măsură să se îmbunătățească ceva. În viitorul apropiat nu am nicio speranță că lucrurile se vor îmbunătăți. Noi având o anumită vârstă nu credem că vom apuca”.

