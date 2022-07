Camera Deputaților, in schimb, are nevoie de 20 de milioane de lei. Și vorbim doar de banii pentru jumătate de an, care trebuie înapoiați foștilor parlamentari, după ce judecatorii CCR au decis că au dreptul la pensie specială. În Coaliție însă , se analizează posibilitatea impozitării tuturor pensiilor speciale, cu 50%.

Ministrul Internelor - Lucian Bode spune că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, ci sunt pensii ocupaționale.

Reacția vine după ce Comisia Europeană ar fi cerut oficial României să includă, în PNRR, și pensiile militare în reforma sistemului de pensii, care se va baza pe principiul contributivității, potrivit unor surse guvernamentale citate de economedia.ro.

Ministrul de Interne spune că singurii care vor rămâne cu indemnizațiile neatinse sunt cei care au contribuit la sistemul de pensii.

„Decizia Curții Constituționale. Impozitarea cu peste 50% inseamna de fapt o confiscare.

Pensiile militarilor sunt pensii de serviciu, sunt pensii ocupaționale, nu pensii speciale.

Ar fi incorect față de un cetățean care a contribuit având un venit semnificativ, a contribuit la sistemul de pensii, are o pensie de 20 de mii de lei și ar fi impozitat exact cum sunt impozitate pensiile care nu sunt rezultat in urma contributivității.

Corect ar fi sa fie impozitate pensiile care au rezultat în urma altui principiu decât principiul contributivității”, a declarat ministrul de interne, Lucian Bode.