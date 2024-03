Deși a fost o perioadă tumultoasă pentru el, Irinel Columbeanu pare să își găsească liniștea și echilibrul în azilul din Ghermănești, locul unde a ales să își petreacă zilele de acum înainte. Aici, fostul milionar beneficiază de condiții excelente și de un program bine stabilit, care îi permite să se mențină activ și implicat în diverse activități. Cu un regim echilibrat și o atitudine pozitivă, Irinel face sport regulat, participă la activități sociale și de relaxare alături de alți rezidenți ai azilului și are grijă de sănătatea sa.

Deși primește o pensie modestă de 2.000 de lei lunar, Irinel Columbeanu se bucură de avantajele oferite de azil, cum ar fi accesul la o sală de fitness și posibilitatea de a călători sau de a petrece timp în afara Bucureștiului. Recent, fostul soț al Monicăi Gabor a făcut analize medicale care au confirmat starea sa bună de sănătate, fără afecțiuni grave.

„Irinel este bine. Are o pensie pe lună de 2.000 de lei. Duce o viață liniștită aici. Dimineața se trezește, ia micul – dejun, bea un ceai după care o cafea fără cofeină. Recent i s-au făcut toate analizele medicale și ceea ce este cel mai important este că nu are AVC. Zilnic merge aici, la azil, la sală, face mișcare. Nu are moralul scăzut, nu l-am văzut niciodată să plângă, este bine aici', a declarat, pentru Click!, Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești.

Irinel Columbeanu păstrează o legătură strânsă cu fiica sa, Irina, care trăiește în Statele Unite ale Americii alături de mama sa, Monica Gabor. Chiar dacă sunt departe, Irina îi trimite bani tatălui său. În camera sa de la azil, pe noptieră, fostul om de afaceri ține un album foto cu imagini ale fiicei lor, simbol al legăturii lor și amintire a momentelor fericite petrecute împreună.

„Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două – trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea', a mai spus proprietarul căminului de bătrâni unde s-a retras Irinel Columbeanu.

