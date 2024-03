Este vorba despre stagii de pregătire militară de trei luni cu posibilitatea de a opta și pentru stagii de pregătire în cadrul unei asociații non-profit.

Generalul Mircea Chelaru, membrul al partidului AUR, a oferit, la Realitatea Plus, detalii despre această inițiativă:

„Nu este o agresiune asupra libertății nimănui, nu este o chestiune care sa prindă tanarul cu arcanul si dus obligatoriu. In constitutie, articolul 55, daca am retinut bine, la drepturile si indatoririle cetatenilor, se stipuleaza: Cetatenii au dreptul si obligatia sa-si apere tara. Asadar, daca in Constitutie cetateanul roman este obligat sa isi indeplineasca acest atribut, bineînțeles că statul este obligat la randul său sa-i asigure pregatirea necesara pentru a-si indeplini pbligatia constitutionala. Forma prin are se face acest lucru este cu totul altceva.

Pana acum a fost serviciul militar obligatoriu, noi intentionam sa generam aceasta lege de pregatire a intregii populatii pentru apararea sau, daca vreti, autoapararea armata. Nu poti sa lasi pe om fara aceasta pregatire, pentru ca devine victima sigura. Mai ales in contextul in care, vedeti dumneavoastra, ce se intampla in aceasta lume intoarsa pe dos.

Pregatirea prin Constitutie este obligatorie. Ca se face in forma alternativa, ca se face pe o perioada de 5 ani, alternativ, in functie de cum doreste sa participe, ca este una integrata corespunzator tipului de voluntariat.

Obligativitatea noastra ca oameni care chipurile avem grija ca acest stat sa fie functional din perspectiva autoapararii, sa nu stam numai in asteptarea cuiva care vine sa ne apere din afara. Fiecare cetatean trebuie sa-si indeplineasca aceasta obligatie si sa execute aceasta pregatire minimala.

Nimeni nu iti impune intr-un mod sau altul sa iti pregatesti populatia pentru autoapararea armata. Unii pot sa faca treaba aceasta corespunzator misiunilor caree sunt in planurile respective, ca nu toti se duc sa se lupte cu avioanele, cu tancurile. Exista o sumedenie, exista cel putin 35 de tipuri de misiuni într-un razboi pe care le poate indeplini fiecare cetatean. Dar, cu o minima pregatire militara. Acest lucru va fi sectorizat, diferentiat in functie de capacitatile fiecaruia.”, a spus generalul Mircea Chelaru la Realitatea Plus.

Partidul AUR a introdus în programul de guvernare și schimbări în justiția română, și anume, pentru a limita influența factorului politic în justiție, se va trece la alegerea direct de către populație a judecătorilor Curții Constituționale, a conducerii Parchetelor și a conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție. Partidul promite și continuarea folosirii combustibililor fosili, printre care și cărbunele.

