”Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Mihai Horia şi Mihai Maria Diana împotriva sentinţei penale nr. 26 pronunţată la data de 7.02.2024 de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 2177/105/2023. Deduce din pedepsa principal aplicată inculpaţilor, durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 31.03.2024 la zi. Admite apelul declarat de inculpata Mihai Petruţa împotriva aceleiaşi hotărâri, pe care o desfiinţează în parte şi rejudecând, în baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod procedură penală, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, astfel cum a fost interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva acesteia sub aspectul comiterii infracţiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate prev. de art. 203 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei”, este sentinţa definitivă a Curţii de Apel Ploieşti.

Iniţial, în luna februarie a acestui an, Tribunalul Prahova l-a condamnat la 22 de ani de închisoare pe bărbatul care, în anul 2021, împreună cu soţia sa, şi-a oprit fiica cea mică, pe motiv că plângea, lăsând-o să moară în agonie. Mama fetiţei a fost condamnată la 20 de ani de detenţie, pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Bunica paternă a primit o pedeapsă de opt luni de închisoare cu executare pentru că a asistat la chinurile copilei fără a interveni şi fără a cere ajutor pentru ea.



Prin sentinţa Curţii de Apel pedepsele pentru părinţi sunt menţinute, iar bunica scapă de condamnare.



Faptele s-au petrecut într-o casă din judeţul Prahova, iar proprietarul acesteia a sunat la 112, când a văzut starea în care se afla fetiţa, însă aceasta nu a mai putut fi salvată.



Părinţii găsiţi vinovaţi se află în închisoare din 31 martie 2023, dată la care procurorii, care anchetau iniţial un deces accidental, au decis să îi pună sub acuzare, după ce au adunat probe că micuţa a fost, de fapt, omorâtă cu intenţie.



Nici mama, nici tatăl nu mai au dreptul de a-şi exercita drepturile părinteşti asupra celorlalte două fiice pe care cuplul le are şi care se află în grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.



Instituţia a decis ca acele două fetiţe să se constituie părţi civile în dosar, iar părinţii sunt obligaţi, prin decizia instanţei, să plătească fiecăreia 100.000 de lei cu titlu de daune morale. De asemenea, instanţa de fond a decis prelevarea de probe genetice de la cei doi părinţi şi introducerea acestora în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, decizia fiind menţinută la apel.



Cazul a fost deschis după ce, în 27 octombrie 2021, un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că o familie aflată în vizită şi cazată în casa sa din comuna prahoveană Poienarii Burchii are un copil mic, care a fost opărit. Cadrele medicale au găsit copilul în vârstă de doi ani şi zece luni fără viaţă.



Iniţial, cazul a fost preluat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, care au făcut verificări pentru ucidere din culpă. Ulterior, ancheta a arătat că micuţa a fost opărită în mod intenţionat şi lăsată să moară. Astfel, în martie anul acesta dosarul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, care i-a pus sub acuzare pe mamă şi pe tată pentru omor asupra unui membru de familie.