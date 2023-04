Patronul si-a angajat unii dintre cei mai buni oameni de ordine pentru a-l pazi atat pe el, cat si localul frecventat de zeci de clienti.

Decizia vine dupa ce in urma cu doua saptamani a iesit sa bea o cafea cu o persoa apropiata, moment in care a fost atacat cu un cutit de un cetatean albanez. In urma agresiunii, patronul celebrului local de lux a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale.

Vorbim de 4 zile libere, cand oamenii aleg sa iasa si sa se distreze alaturi de prieteni si familie, iar masura intaririi pazei vine tocmai pentru ca acestia sa nu fie pusi nicio clipa in pericol.