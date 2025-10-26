Patriarhul Daniel și Bartolomeu conduc slujba impresionantă de la București

Sfințirea Catedralei Neamului marchează cel mai important moment așteptat de ani de toată lumea ortodoxă!

Altarul credinței românești și-a deschis astăzi porțile, iar la ceremonie vor participa cei mai importanți oficiali.

2500 de invitați vor fi prezenți la slujba de sfințire in interior, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, George Simion, liderul AUR, reprezentanții Casei Regale și cei mai importanți oficiali din stat.

Printre invitații internaționali se numără inclusiv președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Realitatea Plus, Televiziunea Poporului și Realitatea.net transmit în direct toate momentele importante ale acestei zile istorice.