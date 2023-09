Pilda zilei - Ce te costă?



Un mare înţelept din vechime întrebă într-o zi pe un împărat, care fără vină şi fără pricină era nemulțumit rău:

- "Ce te costă să fii bun şi milostiv?"

La o asemenea întrebare, împăratul neavând ce răspunde, s-a ruşinat, şi de mânie, a dat poruncă să se taie capul înţeleptului.

Atunci înţeleptul surâzând, i-a zis:

- "Iată o răutate care are temei şi de aceea o primesc cu plăcere."

Împăratul îl întrebă:

- "Cum asta?"

- "Foarte bine - răspunse înţeleptul - această răutate dovedeşte că am dreptate când spun că eşti rău fără vină şi fără pricină".

Împăratul a căzut pe gânduri şi, văzând că înţeleptul are dreptate, l-a iertat de pedeapsă, iar el a devenit de atunci bun şi iertător.

Citește continuarea pe realitateaspirituala.net