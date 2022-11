Pastila pentru suflet

Gândul zilei

„Blândețea este înfrânarea mâniei, îmblânzirea iuțimii și a nu căuta răzbunare când te supără cineva.” – Părintele Serafim Alexiev

Știai că?

Fanuropita reprezintă o prăjitură de post de origine grecească făcută în cinstea Sfântului Mucenic Fanurie. Numele Sfântului se traduce din limba greacă „cel ce arată.” Sfântul Mucenic ajută la luminarea drumului în viață, a lucrurilor de negăsit, a păcii sufletești pierdute sau a unei persoane dragi.

Pilda zilei

Cine este împăratul sau ostașul, bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul?

A trăit odată un rege care era foarte mândru de strămoşii săi şi care era cunoscut pentru cruzimea sa faţă de cei mai slabi decât el.

Într-o zi, pe când călătorea cu suita sa pe o câmpie unde, cu ani în urmă, murise tatăl lui în luptă, întâlni un om care scotocea într-o grămadă de oseminte.

– Ce faci aici? întrebă regele.

– Când am aflat că regele vine încoace, am hotărât să adun oasele răposatului vostru tată şi să vi le dau. Dar, oricât aş căuta, nu le pot găsi, căci sunt exact la fel cu ale ţăranilor, ale oamenilor săraci, ale cerşetorilor şi ale sclavilor care au murit tot aici. Nu e nici-o deosebire.

Auzind acestea, regele a rămas pe gânduri, luptat fiind de conştiinţă, care a început să lucreze ca un vierme neadormit.

___

Să medităm şi noi mai mult la tot ce am făcut în viaţă, la atitudinea şi comportarea noastră faţă de semeni, faţă de Dumnezeu şi faţă de noi înşine.

Iar dacă ne mustră conştiinţa pentru ceva, să ne schimbăm viaţa în bine, să spălăm trecutul cu lacrimile pocăinţei şi să nu uităm de mila lui Dumnezeu care ne oferă, pentru curăţire, şi al doilea botez, adică Sfânta Spovedanie, până nu va scotoci cineva în vreo grămadă de oseminte şi cu durere să zică:

“Adusu-mi-am aminte de proorocul ce strigă: eu sunt pământ şi cenuşă; şi iarăşi m-am uitat în morminte şi am văzut oase goale şi am zis: oare, cine este împăratul sau ostaşul, bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul?” …

