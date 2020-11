Pașii care trebuie urmați în cazul unui diagnostic COVID. Ce spune Radu Țincu, medic ATI Floreasca

Bolnavii de coronavirus sunt din ce in ce mai bulversati. Acestia nu stiu daca trebuie sa isi faca o evaluare a sanatatii doar atunci cand au simptome sau, preventiv, chiar daca sunt asimptomatici. Nedumerirea si nelinistea apar si ca urmare a faptului ca tot mai mute persoane infectate ajung de-acasa direct in sectiile ATI. Medii spun ca tratat rapid, bolnavul de Covid are sanse mai mari sa se recupereze. In schimb, daca sta acasa pana nu mai poate respira, sansele de recuperare scad simtitor. Radu Tincu, medic primar ATI Floreasca, a explicat, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, pasii de urmat in cazul unui diagnostic COVID.

