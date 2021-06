Fostul deputat român Cristian Rizea, se va regăsi la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova pe lista Partidului Politic NOI, scrie realitateadinmoldova.net.

Vladimir DACHI, liderul Partidului Politic NOI: “În echipa noastră sunt oameni tineri, începând cu vârsta de 28 de ani și până la 40. Eu sunt primul și următorul – domnul Rizea. Noi am venit pentru mult timp.”

Cristian Rizea: „Am luat decizia cea mai bună. Nu mai voiam să mă implic în viața politică. Am luat această hotărâre după ce mi s-au întâmplat abuzurile din partea acestui sistem mafiot, care încă mai conduce Republica Moldova și sistemul de justiție, condus de Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Eu cred că am ales o soluție salvatoare pentru Republica Moldova. Asta vrem să reprezentăm noi, cei din această formațiune politică. Voi candida sub sigla unui partid politic nou, înființat anul trecut, ce coincidență frumoasă, chiar pe 11 iulie 2020. În ziua alegerilor se vor împlini exact 365 de zile de la înființarea acestui partid.”

Un sondaj INSOMAR despre alegerile din Republica Moldova poate fi consultat AICI.