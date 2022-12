Arhiepiscopia Iaşilor a confirmat pentru „Ziarul de Iaşi” ridicarea sancţiunilor împotriva pr. Calistrat și încheierea anchetei interne, în lipsa unor noi date sau informaţii.

„Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, care s-au încheiat pe 23 noiembrie. Atunci s-a luat decizia de a fi oprit pentru încă o perioadă de 30 de zile de la slujirea celor sfinte. Poate spuneţi că e o pedeapsă prea blândă, însă pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji. Mai mult, această pedeapsă i-a afectat şi pe credincioşii care au continuat să vină la Mănăstirea Vlădiceni, dar nu s-au mai putut spovedi, cum făceau de obicei, la Părintele Calistrat”, a declarat Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor, potrivit sursei citate.

Acesta a mai precizat că cele două surori care au reclamat că au fost lovite de părintele Calistrat au fost invitate la Mitropolie, să discute cu cei care se ocupau de cercetarea cazului, dar au refuzat.

Pe de altă parte, femeile au depus o cerere scrisă către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în data de 27 decembrie, în care au menţionat că „nu am fost primite nici până în acest moment în audienţă la IPS Teofan, nu am fost audiate în cadrul cercetărilor şi nu am primit NICIUN răspuns la cele 11 cereri pe care le-am formulat în acest caz”.