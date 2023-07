Parcările administrate de Municipalitate beneficiază acum de „paznici” specializați: două mașini echipate cu un program dedicat care se vor asigura că șoferii și-au respectat obligațiile de plată. În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, edilul a precizat că aceste două mașini reprezintă începutul dintre cele 18 autovehicule pe care Compania Municipală Parking București le va utiliza pentru a verifica plățile și pentru a asigura siguranța autoturismelor parcate în locațiile administrate de Primăria Capitalei.

"În momentul acesta am depăşit 30.000 de locuri de parcare pentru care s-au făcut studiile şi pentru care există aviz, din care în teren am depăşit 20.000. Noi trebuie să ajungem pentru întreaga zonă centrală şi de nord la 80.000 de locuri de parcare cu plată. Nu facem asta ca să luăm bani, facem asta ca să regularizăm traficul din Bucureşti", a spus Nicușor Dan.

Prezent la eveniment, viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că cele două maşini marchează începutul procesului de digitalizare pentru serviciul de parcare al Municipalității.

"Anul trecut, când am început reforma sistemului de parking, nu exista nicio digitalizare la acest serviciu, nu exista niciun mod de control, nu exista absolut nimic, era doar haos şi începând de anul trecut, de la finalul verii până astăzi, am făcut progrese mari. Ce urmează să vedeţi în perioada următoare este încă o nouă etapă de digitalizare, cele 300 de parcometre, tonomate de plătit parcarea care vor fi montate în centrul oraşului, bariere în parcările care pot fi închise şi se pretează a fi închise şi ne ducem într-o direcţie de modernizare a parcărilor publice, de ordine în centrul oraşului", a explicat Stelian Bujduveanu.



În opinia sa, un oraş modern trebuie să aibă un serviciu de parcare care să producă venituri pentru Municipalitate şi predictibilitate pentru cetăţeni.



Potrivit viceprimarului Stelian Bujduveanu, cele două maşini care vor verifica plata parcării sunt legate în softul central pe care îl are Compania Municipală Parking Bucureşti.



El a menţionat că timp de două luni cele două autoturisme au fost într-o perioadă de probă. "Aceste probe au fost făcute în diferite circumstanţe, pentru a fi siguri că acest soft va funcţiona la parametri optimi. De astăzi suntem în regulă pentru a intra pe funcţionare de zi cu zi", a mai declarat Stelian Bujduveanu, citat de Agerpres.



Potrivit viceprimarului Bujduveanu, amenda pentru neplata parcării este de 200 de lei, iar cele 18 maşini au costat aproximativ 2 milioane de lei.



Directorul general al Companiei Municipale Parking Bucureşti, Cristian Olaru, a informat că, din august anul trecut până în prezent, au fost emise 147.000 de note de constatare şi că aproximativ 40% dintre acestea au fost achitate.

