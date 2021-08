"Mulţumită lui Dumnezeu şi muncii multora, avem acum vaccinuri care să ne protejeze împotriva COVID-19", a afirmat Papa Francisc, citat de Reuters, într-un mesaj video destinat susţinerii iniţiativei "It's up to you", o campanie de promovare a vaccinării în Statele Unite şi în alte ţări de pe continentul american.

"Ele (vaccinurile -n.r) ne dau speranţă să punem capăt pandemiei, însă numai dacă sunt disponibile tuturor şi dacă lucrăm împreună", a arătat Suvernaul Pontif.

Reamintim că Papa Francisc a primit prima doză de vaccin anti-COVID-19 în luna ianuarie a acestui an. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a afirmat, la acea vreme, că „în cadrul programului de vaccinare al statului orașului Vatican, până în prezent, prima doză de vaccin COVID-19 a fost administrată Papei Francisc și Papei Emerit - Benedict al XVI-lea”.