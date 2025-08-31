Un incident neașteptat a tulburat liniștea turiștilor duminică, în zona „Micul Golf” din stațiunea 2 Mai, după ce un obiect negru, cu formă ascuțită, a fost observat plutind aproape de țărm. Inscripțiile în limba rusă de pe suprafața acestuia au ridicat suspiciuni serioase că ar putea fi vorba despre un proiectil, ceea ce a determinat autoritățile să intervină imediat.

Plaja a fost evacuată de urgență, iar accesul turiștilor a fost restricționat, forțele de ordine securizând rapid perimetrul până la sosirea experților. Măsura a fost luată pentru a elimina orice risc în cazul în care obiectul s-ar fi dovedit periculos.

După verificările amănunțite, specialiștii au stabilit că obiectul descoperit era, într-adevăr, partea frontală a unei rachete rusești, dar fără încărcătură explozivă. Astfel, prezența sa nu reprezenta un pericol imediat pentru populație.

Fragmentul a fost ridicat de pompieri și urmează să fie transportat într-un depozit specializat, unde va fi neutralizat în condiții de siguranță. Incidentul de la 2 Mai readuce însă în atenție vulnerabilitatea zonelor de coastă și riscurile generate de conflictul din apropiere.

