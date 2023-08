Douăzeci şi trei de persoane dintre cele 45 rănite au fost internate în spital, dintre care şase la terapie intensivă, au anunțat reprezentanți ai Primăriei din orașul rusesc Sergheev Posad, aflat la 50 km nord-est de Moscova.

Imaginile publicate la scurt timp după incident pe rețele de socializare arată un fum negru și gros care se ridică în are, precum și pagubele materiale produse de suflul exploziei.

A blast rocked an optical electronics factory in the town of Sergiev Posad, near Moscow, injuring at least 45 people according to local authorities https://t.co/sRYC4pNzkt pic.twitter.com/JAcxRarfBX — Reuters (@Reuters) August 9, 2023

Images from the school in Sergiev Posad, damaged by the explosion. https://t.co/Y7Ku0iO2e7 pic.twitter.com/QunKVDtupJ — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2023

Uzina de optică şi mecanică Zagorsk produce echipamente optice pentru aplicaţii industriale şi medicale, dar şi pentru forţele de securitate ruseşti, relatează Reuters.

Agenţia TASS citează serviciile de urgenţă care au declarat că nu cred că explozia a fost cauzată de un atac cu drone ucrainene, după ce multe vehicule aerienen fără pilot au fost trimise la Moscova şi în zona înconjurătoare în ultimele săptămâni şi luni.

Sergiyev Posad, #Moscow region. According to Mash, a warehouse with pyrotechnics on the territory of a factory exploded. pic.twitter.com/B9VkE9TQEB — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2023

Serviciile de urgenţă au declarat că explozia pare să se fi produs într-un depozit care conţinea echipamente pirotehnice, potrivit agenţiei TASS.

Popularul canal de ştiri online Mash susţine că depozitul fusese închiriat de o firmă de pirotehnie.