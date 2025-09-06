”Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca”, a transmis IPJ Timiș.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea continuării cercetărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat.