Armata sud-coreeană a lansat marţi seară o rachetă balistică Hyunmoo-2, cu rază scurtă de acţiune, care s-a defectat şi s-a prăbuşit la puţin timp după lansare.

Propulsorul dispozitivului a luat foc, însă ogiva sa nu a explodat, a precizat un reprezentant al armatei sud-coreene pentru agenţia de presă Yonhap.

Seulul şi Washingtonul au desfăşurat multiple exerciţii în comun, testând bombe şi rachete, ca răspuns la o rachetă balistică de rază medie (IRBN) nord-coreeană, care a survolat marţi Japonia.

Imagini virale pe reţelele de socializare, pe care AFP nu le-a putut autentifica, arată o bulă de flăcări portocalii, despre care utilizatorii au spus că a fost localizată în apropiere de baza aeriană Gangneung, pe coasta de est a ţării.

"Numeroşi locuitori panicaţi au sunat la primărie", a declarat pentru AFP o reprezentantă a primăriei din Gangneung.

"La început, nu am ştiut ce s-a întâmplat, deoarece nu am primit niciun avertisment din partea armatei în legătură cu un astfel de antrenament", a adăugat ea, sub protecţia anonimatului.

Miercuri, armata sud-coreeană a prezentat scuze pentru că le-a stârnit îngrijorare locuitorilor din cauza testului ratat cu rachetă, potrivit Reuters.

Statul Major Interarme sud-coreean a explicat că nu a fost semnalată nicio victimă şi că desfăşoară o anchetă pentru a determina cauza acestui test ratat.

Seulul şi Phenianul sunt în continuare tehnic în război, conflictul din Coreea din 1950-1953 încheindu-se cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.

Confruntările între cei doi vecini sunt rare, însă prăbuşirea rachetei i-a făcut pe mai mulţi locuitori să creadă că a izbucnit războiul.

"Am crezut că este război, dar s-a dovedit a fi vorba de un antrenament militar", a scris pe Twitter un internaut.

"De ce le-a luat aşa mult timp să confirme (incidentul - n.r.)? Dacă ar fi fost un război, am fi aflat cu siguranţă a doua zi", a scris un alt utilizator.