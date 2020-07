Pacient infectat cu COVID-19: "Virusul e între noi, se plimbă, adulmecă și atacă! Spală-te pe mâini, puneți o amărâtă de mască pe față!"

Aflată de o săptămânaă în Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, unde incearca sa invinga "dusmanul nevazut" caruia i-au cazut prada trei din cei patru membri ai familiei sale, femeia spune ca "a fost greu", insa ca a fost ajutata "enorm" de catre personalul medical. Judecatoarea se afla internata in spital impreuna cu sotul si copilul sau.



"Si atunci, draga cititorule, tie, care esti acasa, la birou sau pe terasa cu baietii, de ce sa nu-ti pese? De tine si de familia ta? Virusul e intre noi, se plimba, adulmeca si ataca, il prinde pe cel mai slab. Apara-te, armele sunt la tine, spala-te pe maini, puneti o amarata de masca pe fata si nu te duce unde-i mai multa lume! Stai deoparte, respecta distanta, nu te inghesui, iesi din turma! Nu stii cum vei trece peste boala! Poate usor, poate nu vei simti nimic, dar copilul tau, mama ta? La ei te-ai gandit?", spune judecatoarea, intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, citat de HotNews.ro.



Femeia considera ca daca toti si-ar proteja macar familia, atunci nu ar mai fi niciun caz de COVID-19 in cateva zile: "Asculta ce ne spun specialistii, medicii, autoritatile din domeniul medical! Ei nu vorbesc prostii! Nu e nimic politic aici, in spital nu exista partide politice".



La CA Alba Iulia a fost depistat recent un focar de coronavirus, fiind confirmati pozitiv un numar de noua angajati, din care sase judecatori si trei grefiere. Timp de doua zile, in perioada 2-3 iulie, activitatea instantei a fost suspendata pentru efectuarea activitatilor de dezinfectie a spatiilor institutiei.