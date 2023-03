Filmul, o aventură despre o proprietară de spălătorie chinezo-americană care se confruntă cu un audit IRS şi cu atacatori interdimensionali, a câştigat şapte statuete, inclusiv pentru scenariu original şi regie pentru creatorii săi Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. Victoria este un triumf pentru A24, studioul care a adus filmului 100 de milioane de dolari la box office, o realizare uluitoare într-un moment în care piaţa filmelor de artă a fost afectată. Studioul a reuşit, de asemenea, rara performanţă de a obţine toate cele patru premii de interpretare – dintre care trei au fost câştigate pentru „Everything Everywhere All at Once” şi unul pentru „The Whale”.

Premiul a fost acceptat de Daniel Kwan, Daniel Scheinert şi Jonathan Wang de la Harrison Ford.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2023:

Cel mai bun film: "Everything Everywhere All at Once"

Cea mai bună regie: Daniel Kwan şi Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once")

Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser ("The Whale")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Michelle Yeoh ("Everything Everwhere All at Once")

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "All Quiet On The Western Front" (Germania)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Pinocchio"

Cea mai bună scenografie: "All Quiet On The Western Front"

Cel mai bun scenariu adaptat: "Women Talking"

Cel mai bun scenariu original: "Everything Everywhere All at Once"

Cea mai bună imagine: "All Quiet On The Western Front"

Cel mai bun montaj: "Everything Everywhere All at Once"

Cea mai bună coloană sonoră: "All Quiet On The Western Front"

Cel mai bun cântec original: "Naatu Naatu" (M.M. Keeravaani şi Chandrabose pentru filmul "RRR")

Cel mai bun sunet: "Top Gun: Maverick"

Cele mai bune efecte vizuale: "Avatar: The Way Of Water"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "The Whale"

Cele mai bune costume: "Black Panther: Wakanda Forever"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "An Irish Goodbye"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Navalny"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Elephant Whisperers"

Premii onorifice: Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir

Premiul umanitar Jean Hersholt: Michael J. Fox