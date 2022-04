Serviicile de informații ucrainene susțin că actuala conducere a Rusiei a ordonat să distrugă orice dovadă a crimelor armatei sale și, prin urmare, folosește crematorii mobile.

În special, în Mariupol au fost înregistrate 13 crematorii mobile pentru a efectua curățarea străzilor a cadavrelor civililor morți.

#Ukrainian intelligence reports that #Russia 's leadership ordered to destroy any evidence of its army's crimes and therefore uses mobile crematoriums. In particular, in #Mariupol 13 mobile crematoriums were recorded to carry out street cleansing of the bodies of dead civilians.

Informații similare, însoțite de fotografii, au apărut încă de pe 6 aprilie. Atunci, primarul Mariupolului, Vadim Boychenko, declarat că mai multe crematorii mobile rusești au început să funcționeze în oraș. Edilul susținea că zeci de mii de oameni ar fi putut muri la Mariupol și crematoriul ar avea rolul de a „ascumpa urmele crimelor”.

Mobile crematoria in #Mariupol



Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.



According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes".