Orban: Scorul de 34% la CJ este cel mai mare scor politic obținut de PNL sau de orice altă formațiune de dreapta în 30 ani de democrație

"PNL este castigatorul clar al aleg locale. Scorul politic de 34% la Consiliile Judetene este cel mai mare scor politic obtinut de PNL sau de alta formatiune de dreapta in 30 ani de democratie. Scorul obtinut de candidatii PNL la functia de presedinte de Consiliu Judetean este de peste 40%, ca de altfel si cel obtinut de candidatii la primarii, chiar daca nu am castigat ca numar de primari. PSD, de la 1.700 a coborat la 1400. Noi de la 1062 si ceva am sarit la peste 1200 de primarii. Si sa nu uitam ca PNL a mai si sprijinit candiadati independenti care pot fi considerati castigatori cu sustinerea PNL", a afirmat Orban.

El a precizat ca partiul sau se simte, in prezent, "si mai responsabil si mai angajat" sa sustina programele de dezvolatre ale comunitatilor unde a fost desemnat castigator.

In opinia sa, notabile sunt victoriile din judete considerate pana nu demult fiefuri ale PSD, cum sunt judetele Vrancea sau Timis, "judete in care PSD a condus in ultimii 30 ani si care au fost tinute in saracie".

