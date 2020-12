Orban, la inaugurarea primilor kilometri de autostradă din Moldova: E timpul să primiți ceea ce PSD promite de 30 de ani

„Am ținut să fiu prezent la această realizare de excepție și anume realizarea unei centuri ce cuprinde 17 km din viitoarea autostradă A7, cu un an înainte de termen. Există constructori în România capabili de a face lucruri de calitate, repede și de a fi competitivi în valoarea lucrărilor efectuate. De când am venit la guvernare, lucrările pe această centură au fost vizitate de foștii guveranți, care au venit cu fakenews-uri. Progresul fizic era de 27% când am venit la guvernare. Tot ce s-a făcut până aici este făcut de noi. În mandatul guvernului nostru, Comisia Europeană a aprobat finanțarea acestui obiectiv, pentru că am reusit să realizăm toate documentațiile in conformitate cu exigențele UE," a afirmat șeful Guvernului..

Cu acest prilej vreau să spun limpede că următorii 4 sau chiar 8 ani vor fi cei în care Moldova va primi ceea ce astepta de 30 de ani, de la cei pe care i-a investit cu încredere in 30 de ani, mă refer la PSD și nu a oferit: ample proiecte de investitii cu impact asupra nivelului de dezvoltare a Moldovei și a veniturilor din Moldova 3:1 […] Vizavi de Autostrada Bacău-Brașov, se va construi. Este o autostradă extrem de importantă, care va asigura suplimentar față de autostrada Unirii, conectarea Moldovei cu infrastructura europeană”, a declarat premierul Ludovic Orban Orban.