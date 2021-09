„Nu este adevărat Iohannis a spus că e treaba lui cine e prezidențiabilul PNL pentru 2024. Nu am avut nicio discuție cu el pe această temă. Iau foarte serios în calcul candidatura la prezidențialele de peste 3 ani. Am fost premier în pandemie, mi-a crescut potențialul. Dar, NU mă încăpățânez să ajung acolo. După eșecul USL, eu am fost singurul care a votat împotriva. Iohannis a cerut derogare de vechime, i-am spus că eu renunț dacă el va candida la președinție. L-am susținut, nu m-am cramponat. L-am susținut pe el pentru că era mai bine cotat. Și la candidatura la București, dacă mergeau eu, Gabriela Firea câștiga, de aceea l-am susținut pe Nicușor Dan și s-a dovedit a fi cartea cîștigătoare.

Totuși, este prematur pentru a lua o decizie, însă, normal că atunci când candidezi la președinția PNL, următorul pas este candidatura la președinția României. Dacă cineva candideaza la președinția PNL, dar nu și la cea a României, înseamnă că nu este serios”, a spus Orban.