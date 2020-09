Orban dă asigurări că nu vom reveni la starea de urgență: ”Situația este sub control”

”Nu există un astfel de scenariu. După cum vedeţi, de cinci săptămâni am oprit creşterea numărului de infectări, ba chiar am avut două săptămâni o uşoară tendinţă de descreştere a numărului de cazuri. Sigur, descreşterea nu e aşa cum ne-am dori-o, dar situaţia este sub control, am limitat răspândirea virusului, capacitatea de tratare nu este depăşită, toate structurile sistemului de sănătate au posibilitatea şi fac faţă la situaţia în care ne găsim. Nu există aceste ipoteze", a dat asigurări Orban.

La finalul lunii august, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că autoritățile nu exclud varianta reintroducerii stării de urgență dacă situația privind epidemia se va înrăutăți.