VIDEO/ Opt persoane audiate privind o posibilă tentativă de fraudă la Sectorul 1. Șef Poliție Sector 1: "Se desfășoară o cercetare in rem"

Ionut Dana, șeful Poliției Sector 1 București: "Referire la informatiile aparute in spatial public legate de apelul 112 primit, ieri, la Sectia 4 Politie fac urmatoarele precizari: Ieri, 28 septembrie, in jurul orei 15:45, Sectia 4 de Politie a primit un apel 112 de la un barbat care a sesizat faptul ca din incinta unde este constituit Boiroul Electoral al Sectorului 1, un barbat a iesi si are asupra sa mai multe procese verbal de la sectile de votare, procese verbal intr-un numar mai mare. La fata locului s-au deplasat politistii de la Sectia 4 iar in incinta cladirii unde este constituit si Biroul Electoral au fost gasite mai multe persoane, membri ai mai multor formatiuni politice. Acestea au fost conduse la sediul Sectiei 4 Politie impreuna cu barbatul care avea asupra sa acele procese verbale. Au fost audiate opt persoane in legatura cu aceasta situatie".

Potrivit acestuia, este vorba despre 473 de procese verbal gasite asupra unui barbat inscris pe lista electorala a unui partid politic la rubrica de Consilieri locali.

In prezent se efectueaza cercetari la Sectia 4 Politie sub coordonare Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 "pentru infractiunea prevazuta de art 391 privind falsificarea de documente si evidente electorale", urmand a se fac verificari prin Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pentru a stabili autenticitatea respectivelor procese verbal.

Intrebat daca acel barbat avea procesele verbale stranse legal pentru numaratoarea paralela sau le furase, Ionut Dana a afirmat: "Verificam acest lucru, nu va pot comunica aceste date pentru ca nu le am. (...) Speram sa avem un rezultat cat mai repede".

Seful Politiei Sector 1 a spus ca nu stie daca este cladirea respectiva este sau nu sediul unui partid politic, subliiniind ca este vorba despre "o cladire in incinta careia este situate si sediul Biroului Electoral Sector 1".

"Efectuam cercetari, nu ne putem pronunta daca e legal sau ilegal (faptul ca barbatul respectiv avea acele procese verbale asupra sa - n.r.). (...) Nu putem acuza pe nimeni, se desfasoara o cercetare in rem", a mai spus acesta.