Acţiunea Salvamont Maramureş a început joi după amiază, după ce salvatorii au fost anunţaţi că trei cetăţeni ucraineni, dezorientaţi şi fără provizii, se află aproape de vârful Pop Ivan, o zonă dificilă din Munţii Maramureşului.

După o intervenţie grea, derulată în condiţii de întuneric, salvatorii au reuşit să ajungă la cei trei bărbaţi cu vârste de 28 şi 29 de ani .

„După o operaţiune complexă de salvare care a durat mai bine de 12 ore, echipa noastră împreună cu colegii de la Politia de Frontiera au reuşit să-i coboare în siguranţă pe cei trei cetăţeni ucraineni, cu vârste de 28 şi 29 de ani, din zona montană unde se rătăciseră. Le-am acordat primul ajutor, hrană şi ceai cald, iar la final, deşi epuizaţi, au refuzat transportul la spital, fericiţi că au scăpat teferi. Ne bucurăm că totul s-a terminat cu bine şi le dorim multă sănătate! ”, au transmis, vineri dimineaţă, reprezentanţii Salvamont Maramureş.

În semn de apreciere, unul dintre cei salvaţi a transmis salvatorilor un mesaj audio în limba română: „Mulţumesc, Salvamont Maramureş!”.