„Țineți școlile deschise pentru păstrarea stării sănătății mintale a copiilor, sociale, precum și a educației. Școlile trebuie să fie ultimele care se închid și primele care se redeschid.

Din cauza variantei Omicron, a transmisibilității foarte mari, recomandările făcute în domeniul educației rămân esențiale: aerisirea claselor, igiena mâinilor și folosirea măștilor adecvate pentru copii, inclusiv pentru profesori, precum și a vaccinării împotriva COVID-19 a elevilor și a profesorilor”, a transmis, marți, directorul OMS Europa, Hans Kluge, într-o videoconferință.

În același timp, Hans Kluge a anunțat că, din cauza transmiterii Omicron, „este posibil ca infectările să atingă niveluri atât de mari încât să nu poată rămâne deschise toate clasele tot timpul. În această iarnă se recomandă să se facă invatarea online fără prezenta fizica, pentru a continua procesul de învățare a copiilor în timpul în care nu o pot face, fizic, la școală”

Acesta a anunțat că în condițiile transmiterii mari a OMICRON , în paralel cu Delta, „este nevoie să fie revizuite protocoalele de testare, izolare si carantina a contactilor din clase, pentru a reduce cât mai mult întreruperea procesului de învățare, precum și prin buna aerisire a claselor și prin folosirea măștilor”, în cazul prezenței fizice a elevilor în școli.

