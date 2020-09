OMS a convins 76 de state să se alăture proiectului COVAX, gândit să eficientizeze cumpărarea şi distribuirea vaccinurilor anti-COVID

Coordonatorii COVAX sunt în discuţii cu China cu privire la posibilitatea de a se alătura, după cum afirmă Seth Berkley, director executiv al alianţei pentru vaccinuri GAVI.

COVAX este condus împreună de GAVI, OMS şi Coaliţia pentru Inovaţii în Pregătirea Epidemică (CEPI) şi este conceput pentru a descuraja guvernele naţionale să acumuleze stocuri mari de vaccinuri COVID-19. Susţinătorii săi spun că această strategie ar trebui să ducă la scăderea costurilor vaccinurilor pentru toată lumea şi la un sfârşit mai rapid al pandemiei care a provocat aproximativ 870.000 de decese la nivel mondial.

Ţările dezvoltate care se alătură COVAX vor finanţa achiziţiile de vaccinuri din bugetele lor naţionale şi vor fi partenere cu 92 de ţări mai sărace, sprijinite prin donaţii voluntare, pentru a se asigura că vaccinurile sunt livrate în mod echitabil, a spus Berkley.

Statele Unite au declarat marţi că nu se vor alătura COVAX din cauza obiecţiei administraţiei Donald Trump faţă de implicarea OMS, măsură descrisă de unii critici drept „dezamăgitoare”. Berkley a spus că nu a fost surprins de decizia SUA, dar va căuta să continue discuţiile cu Washingtonul.

Exclusive: Vaccine group says 76 rich countries now committed to 'COVAX' access plan