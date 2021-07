În acest moment sunt 57 de infectări cu varianta Delta, cu 13 mai multe decât săptămâna trecută, la nivel național. INSP atrage atenția că în Pitești zi zonele limitrofe e transmitere accentuată a variantei Delta de coronavirus.

Reamintim că în județul Argeș a fost si primul deces din cauza tulpinii Delta, înregistrat în săptămâna 13-20 iunie 2021 în județul Argeș, potrivit INSP. Este vorba de o femeie de 72 de ani.

Autoritatile se asteapta ca varianta Delta sa devina predominanta la nivelul UE, in proportie de 90%.

Până pe 27 iunie 2021, au fost confirmate 1.711 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare (VOC) în România, după analiza celor 2.307 de secvențieri. Rata de confirmare coronavirus cu VOC a fost de 74%.

Dintre acestea, confirmate cu varianta originală de coronavirus britanică (Alpha) sunt cel mai multe: 1.621. Pe un al doilea loc, ca număr de cazuri identificate până pe 27 iunie 2021 este deja varianta indiană (Delta), urmată de cea braziliană (Gamma) - 22 și cea din Africa de Sud (Beta) - 11.

Până pe 27 iunie 2021, au murit 31 de români din cauza variantelor îngrijorătoare de SARS-CoV-2. Astfel, 27 de decese au fost provocate de infecția cu noua tulpină britanică, iar cu cea braziliană - 3 și cu cea indiană - 1. Până în prezent nu a fost confirmat niciun deces din cauza infectării cu varianta din Africa de Sud, potrivit INSP.

TOATE detaliile despre cazurile provocate de variantele VOC în raportul INSP - AICI

Cazurile confirmate cu varianta Delta, potrivit Raportului privind cazurile de COVID-19 confirmate până pe 27 iunie 2021 cu variante ce determină îngrijorare publicat de INSP:

 Până la data de 27 iunie 2021 au fost confirmate 57 cazuri cu varianta Delta:

 3 cazuri provin dintr-un focar din Colonia Bod, jud.Brașov și sunt cetățeni indieni;

 1 caz provine dintr-un focar familial din mun.București, cu 3 cazuri de COVID-19,din care unul confirmat cu varianta Delta; locul probabil al expunerii cazului index este necunoscut;

 1 caz provine dintr-un focar din jud.Dolj, cu 5 cazuri de COVID-19 (doar unul confirmat cu varianta Delta), din care 4 angajati si 1 caz secundar, familial;

 13 cazuri provin dintr-un focar din orașul Popești-Leordeni: 11 sunt cetățeni indieni,unul este cetățean român, caz secundar al unui cetățean indian, iar altul este cetățean român, caz terțiar (fiul cazului secundar);

 2 cazuri sunt cetățeni indieni și provin dintr-un focar cu 17 cazuri de COVID-19 din Dobroești, jud. Ilfov;

 1 caz din mun.București provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri de COVID-19, din care 1 confirmat cu varianta Delta;

 1 caz din jud.Dambovița are istoric de călătorie în India;

 2 cazuri din jud.Dolj provin dintr-un focar familial cu 2 cazuri confirmate cu varianta Delta;

 1 caz din jud. Arad, cetățean indian, dar care locuiește în România de 2 ani, nu are locul expunerii cunoscut;

 2 cazuri din jud.Argeș provin dintr-un focar familial; locul expunerii - necunoscut;

 1 caz din jud.Teleorman provine din focar familial cu 3 cazuri de COVID-19, din care doar acesta confirmat cu varianta Delta - caz tertiar; locul expunerii cazului index-necunoscut;

 1 caz din mun.București provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri COVID-19, din care doar unul confirmat cu varianta Delta;

 21 cazuri din jud. AG, AR, BZ, DJ și mun.București nu au nicio legătură epidemiologică menționată;

 1 caz a refuzat colaborarea cu DSP B;

 3 cazuri din jud.Argeș provin dintr-un focar familial;

 1 caz din jud.Argeș lucrează la o firmă de transport internațional;

 1 caz din jud.Ilfov provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri, din care unul confirmat cu varianta Delta;

 1 caz din mun.București are isoric de călătorie în Turcia

 Până în prezent a fost înregistrat un deces cu varianta Delta: persoana de sex feminin, în vârstă de 72 de ani, din jud.Argeș, având condiții medicale pre-existente și nevaccinată anti-SARS-CoV-2.

 În acest moment nu există evidențe de transmitere comunitară susținută, la nivel național, a variantei Delta. În schimb, există evidențe de transmitere comunitară susținută în mun.Pitești și comune învecinate.

Informare privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare (VOC) - Date cumulate – inclusiv săptămâna 25 (21/06/2021 – 27/06/2021)