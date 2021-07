Octavian Jurma este de părere că „varianta B1.617.2 (Delta) reprezinta acum in jur de 20% din cazurile secventializate saptamanal. In acest ritm de crestere tulpina Delta va fi dominanta (peste 50% din secventieri) cel tarziu in luna august”.

Medicul și statisticianul avertizează că dominanța „este urmata in general de debutul fazei de crestere care sta la baza unui nou val. Acest debut nu va fi probabil vizibil in Romania decat in septembrie, cand valul va ajunge in spitale”, ne va lua prin surprindere. În plus, „marea majoritate a celor care vor muri in valul 4 fac acum alegerea de a refuza să se vaccinaeze anti-COVID-19”. Faptul că rata mai scazuta de incidenta Delta in Bucuresti este corelata cu rata mai ridicata de vaccinare „este inca o dovada ca vaccinarea este inalt protectiva”. Dar, în septembrie, „când va începe furtuna Delta, va fi prea tarziu sa regreti ca nu te-ai vaccinat (sau nu ti-ai vaccinat parintii sau copiii) in iunie sau iulie”, mai spune Jurma. Numarul total de cazuri de COVID-19 cu varianta Delta a crescut in medie cu peste 25% saptamanal in luna iunie, mai observă Jurma și explică: „Daca acest ritm de crestere se mentine, vom depasi 100 de cazuri cu Delta pe saptamana la finalul lunii august cand totalul va depasi 500 de cazuri”. Mai mult, Octavian Jurma avertizează că numărul real de cazuri Delta nu este cunoscut, însă este foarte posibil ca acesta să fie de cel putin 5 ori mai mare decat cel identificat până acum, astfel că și decesele provocate de infecția cu varianta Delta să fie în număr mai mare decât cel anunțat de Institutul Național de Sănătate Publică. „Marea majoritate a cazurilor confirmate cu tulpina Dela provin din judetele Arges, Ilfov si Bucuresti ceea ce sugereaza nu doar o circulatie comunitara intensa in zona ci un posibil focar regional care se va extinde cu usurinta in restul tarii pe fondul relaxarii complete si circulatiei inter-regionale din perioada de vacanta.