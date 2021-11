După două luni și jumătate de criză politică, mesajele critice la adresa președintelui, a guvernanților, a parlamentarilor s-au înmulțit.

După mesajul dur transmis de artistul Tudor Chirilă, în urmă cu câteva zile, a venit și rândul unei mari actrițe, dintr-o altă generație decât mai tânărul său coleg.

Cunoscuta actrița Oana Pellea le transmite politicienilor români că își iubește țara, dar „nu-mi iubesc guvernanții. Păcat de țara asta frumoasa. Consider ca traim un moment profund nefast pentru România. Am sperat intr-o Românie democratica, civilizata, europeana. Am fost dezamagita, tradata, mintita. Votul meu a fost dat raului celui mai mic... Votul meu a fost tradat si batjocorit de care domnul Iohannis si de catre cei de la Putere”.

„M-am saturat sa vad oameni marunti care se lupta penibil pentru Putere calcand in picioare o tara obosita, mintita, furata, bolnava, tradata,epuizata.

Mai bine incerc sa fac bine( atat cat pot) in jurul meu, prin profesia mea, prin existenta mea umila, si ...atat.

Tot ce am afirmat aici contine multa durere, cinste, tristete si mult-mult dezgust.

Sper ca cei care mai au energie, forta si mai ales constiinta sa se lupte in continuare pentru o ROMANIE democratica si demna, o Romanie cu legi si oameni drepti.

Mi as fi dorit sa mai am resurse de speranta..

Ma obsedeaza imaginea cu cadavrul abandonat al Romaniei sfasiat de hiene hulpave”, a mai scris Oana Pellea, în mesajul postat marți pe Facebook.