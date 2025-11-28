Fidel principiilor austerității, noul city manager al Oradiei, Sebastian Lascu, vrea să compenseze lipsa polițiștilor locali prin utilizarea inteligenței artificiale.

În prezent, la Poliția Locală activează doar 67 de agenți, față de 190, cât ar permite normativele raportate la populația municipiului. Drept urmare, munca acestora va fi suplimentată de un proiect pilot unic în țară, bazat pe inteligență artificială.

Mai exact, este vorba despre un sistem de supraveghere video gestionat de aplicații de inteligență artificială, care va sancționa șoferii ce intră cu autoturismele în zonele pietonale.

Sistemul dispune în prezent de 720 de camere video, potrivit presei locale.