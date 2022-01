Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

În doar câteva săptămâni, o parte din racheta SpaceX se va izbi de Lună cu o viteză fabuloasă, de aproape 3 kilometri pe secundă. Impactul nu va avea, însă, urmări dezastruoase și va trece aproape neobservat, suțin cercetătorii. Potrivit experților, acesta va fi chiar interesant de studiat.

Nava a fost lansată în 2015, din Florida, și a făcut parte dintr-o misiune interplanetară. După cei 7 ani de zbor, racheta nu mai are combustibil pentru a reveni în atmosfera terestră și nu mai are nici energie ca să iasă de sub forța gravitațională dintre Pământ și Lună.